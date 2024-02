Heidi Klum: "Wurde vier Jahre lang betrogen"

Heuer dürfen Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz bereits ihren fünften Hochzeitstag feiern. Ihr offenkundiges Liebesglück inszenieren das Model und der Musiker gerne via Social Media. Nicht immer meinten es die Männer gut mit ihr, wie Klum jetzt verriet. "Ich hatte eine Partnerschaft, in der ich vier Jahre lang betrogen wurde, von Anfang an bis zum Ende. Die ganze Zeit über, bis ich es herausfand", sagte sie im "Call Her Daddy"-Podcast im Gespräch mit Moderatorin Alexandra Cooper.

Bauchgefühl sagte Klum, dass etwas nicht stimmt

Sie habe damals bereits vermutet, dass etwas nicht stimme. Ihr Partner habe aber stets gute Ausreden gehabt, so Klum. Wenn sie ihn anrief und er nicht abhob, habe er etwa behauptet, sein Handyakku sei leer gewesen. Schließlich habe sie den Betrug durch einen Blick in die Emails des Mannes aufdecken können. "Das habe ich zuvor noch nie getan", so Klum. "Es war eine Lüge, von Anfang an." Nach dieser Erfahrung sei es schwer gewesen, einem neuen Partner wieder vertrauen zu können.