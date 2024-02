Heidi Klum will es mit 50 Jahren noch lange nicht langsam angehen lassen

Nach einem bewegten Leben zwischen Laufstegen, TV-Shows und Muttersein will es Heidi Klum mit 50 Jahren noch lange nicht langsam angehen lassen. Im Gegenteil: "Ich habe das Gefühl, dass ich endlich die Tage erlebe, die die meisten Menschen erleben, wenn sie jünger sind", sagte das deutsche Supermodel der italienischen Zeitung Corriere della Sera (Sonntag). Sie habe früh mit dem Modeln angefangen und zwischen Castings und Auftritten noch ihre Kinder gehabt. "In meinen 30ern war ich sehr beschäftigt. Ich meine, ich habe gearbeitet und war Mutter!", so Klum.