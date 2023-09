So geht es Lena Meyer-Landrut nach ihrem Reitunfall

Seit ihrem Reitunfall ist Lena Meyer-Landrut nach eigenen Angaben "deutlich geerdeter". "Man kann sich gar nicht bewegen", sagte die aus Hannover stammende Sängerin (32) am Mittwoch in dem SWR3-Podcast "1 plus 1". "Man kann vor allem nicht aufstehen, hinsetzen, bücken, irgendwelche Sachen aufheben und es ist alles so beschwerlich und nicht schön."