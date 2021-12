Lena Gercke heizt mit Ring-Foto Gerüchte an

Will Lena Gercke mit ihrem jüngsten Instagram-Posting ihren Fans etwas durch die Blume sagen? Die ehemalige GNTM-Gewinnerin veröffentlichte am Mittwoch ein Foto, auf dem sie sich am Steuer eines BMWs sitzend mit gleich zwei funkelnden Ringen an ihrem Zeigefinger präsentiert. "Christmas has arrived", schrieb sie dazu. Also: "Weihnachten ist da."

Lena Gercke sorgt mit Ring-Foto für Spekulationen

Ob es sich bei den Klunkern um ein vorweihnachtliches Geschenk handelt, oder ob die Ringe vielleicht eine andere, besondere Bedeutung für sie haben, führte Gercke nicht weiter aus. Die Neugier ihrer Fans hat sie mit dem Posting aber definitiv angeregt.

Obwohl das Model die Ringe nicht am Ringfinger trägt, wird im Netz wild spekuliert. "Vielleicht ja doch schon heimlich geheiratet. Ich könnte mir vorstellen, dass Lena ihren Ehering nicht wie klassisch auf dem Ringfinger trägt", lautet die Vermutung einer ihrer Fans. Andere rätseln, was denn nun das Geschenk gewesen sein könnte: Einer der Ringe oder vielleicht doch der BMW?