Endlich happy: Lena Dunham bestätigt Beziehung mit Pärchenfotos

Schauspielerin und Autorin Lena Dunham hat ihre Beziehung zu dem peruanisch-englischen Sänger Luis Felber bestätigt. Die 35-Jährige veröffentlichte eine Reihe an Pärchenfotos auf Instagram und schrieb dazu: "Die Wärme deiner Liebe ist wie die Wärme der Sonne, dies wird unser Jahr."

Lena Dunham zeigt sich mit ihrem Freund

Kennengelernt haben sich die beiden angeblich vor einigen Monaten in London. Seitdem hat sich die Beziehung offenbar bestens entwickelt. Auf Instagram gratulierte Dunham, die durch die Serie "Girls" bekannt wurde, ihrem Freund zu dessen Geburtstag.

"Alles Gute zum Geburtstag, Luis", so Dunham. "Jeder, der mit dir in Kontakt kommt — kreativ, emotional, aus Versehen — hat Glück. Aber ich habe am meisten Glück."