Leinwandikone Maggie Smith wird 85: "Niemand wusste, wer ich bin"

1963 unterstützte sie Elizabeth Taylor und Richard Burton im Kinodrama " Hotel International". Bereits zwei Jahre später wurde sie für den Oscar nominiert, als sie die Desdemona neben Laurence Oliviers Othello spielte. Als ihr bester Film gilt "Die besten Jahre der Miss Jean Brodie" (1969), für den sie mit 35 einen Oscar erhielt. 1979 wurde der zweite Oscar fällig, für ihre Nebenrolle im Drama "Das verrückte California-Hotel".

Gleichzeitig brillierte sie am Londoner West End und New Yorker Broadway. In einem ihrer seltenen Interviews erklärte sie, warum sie die Bühne dem Film bevorzugt: "Keine zwei Aufführungen sind genau gleich", sagte sie der Sunday Post. "Wenn etwas schief geht, kannst du dich darauf freuen, es in der nächsten Vorstellung wieder in Ordnung zu bringen."

Unvergesslich war sie später auch in Blockbustern wie Steven Spielbergs Peter-Pan-Version "Hook", "Sister Act" und "Der Club der Teufelinnen". In der Rentner-Komödie "Best Exotic Marigold Hotel" (2011) und deren Fortsetzung feuerte sie einen Spruch nach dem anderen ab. Mit "The Lady in the Van" (2015) demonstrierte sie noch einmal ihr großes dramatisches Talent: Die Verfilmung von Alan Bennetts Freundschaft mit einer Obdachlosen, die 15 Jahre lang in ihrem Van in seiner Einfahrt residierte.