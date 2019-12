Legendär als James Bonds Chefin "M": Judi Dench wird 85

Das Autofahren hat sie vor zwei Jahren aufgegeben, Drehbücher kann sie nicht mehr lesen: Dame Judi Dench leidet an Makula-Degeneration. "Aber ich komme zurecht", sagte sie der Radio Times. An Filmsets lerne sie, wo sich alles befinde, so dass es gar nicht auffalle, wie wenig sie sehe. "Es ist schließlich alles nur Schauspielerei. Leute zum Narren halten. Das ist es, was ich tue."

Am 9. Dezember feiert die Oscar-Preisträgerin ihren 85. Geburtstag. Zwar war sie in Großbritannien schon lange für ihre Bühnen- und Fernsehrollen geschätzt, aber in internationalen Filmen spielte sie höchstens mal eine Nebenrolle. Doch dann entschieden sich die Bond-Produzenten, sie in "GoldenEye" (1995) als "M", die Chefin des legendären Geheimagenten James Bond, zu besetzen und die Serie damit zu modernisieren – ein Glücksgriff. In sieben James-Bond-Filmen verkörperte Dench die unnahbare Chefin des britischen Geheimdienstes. In "Skyfall" (2012) starb "M" schließlich in den Armen von 007. Einen letzten Mini-Auftritt hatte sie 2015 in einer Videobotschaft im Bond-Film "Spectre".