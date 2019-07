Hier bewies die Schauspielerin Judi Dench großen Mut

Mit 23 schaffte sie ihren Durchbruch als Bühnenstar im Old Vic Theatre in London. Zum internationalen Begriff wurde sie elf Jahre später als Titania in der Shakespeare-Verfilmung des „Sommernachtstraums“. Junge Fans kennen sie als „M“ aus den Bond-Filmen. Judi Dench (84) wurde von der Queen dreifach geadelt, und müsste eigentlich als „Dame Judi“ angesprochen werden, wenn sie das nicht so lächerlich fände.

Fast blind hat sie dennoch allein im nächsten Jahr fünf (!) Filme auf dem Kalender, und hat nicht vor, in Pension zu gehen. Derzeit ist sie bei uns in „Geheimnis eines Lebens“ zu sehen – als Ex-Spionin.

KURIER: Wären Sie in Wirklichkeit eine gute Geheimagentin?

Judi Dench: Niemals! Ich muss ja sofort Freunde anrufen, wenn ich die kleinste Neuigkeit erfahre. Ich war und bin ein offener Mensch und halte nichts von Geheimnissen.