Lea Michele: "Glee"-Star zeigt erstmals sein Baby

Dazu postete die 35-J├Ąhrige einen Schnappschuss ihres kleinen Sohnes Ever und dessen Vater und schrieb ihm zu seinem Ehrentag: "Der tollste Mann, Vater, Ehemann und Freund. Ich wache jeden Tag so dankbar auf, dass du unser Z. bist. Happy Birthday! Ever und ich lieben dich so sehr." Das s├╝├če Vater-Sohn Bild im stylischen Sonnenbrillen-Partnerlook, war bisher das erste Frontal-Bild des Babys auf der Instagram-Seite des Musical-Stars.