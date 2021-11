"Erwartet private und intime Momente": Werden die Wendlers jetzt Erotik-Stars?

Der umstrittene Schlagerstar Michael Wendler und seine Frau Laura Müller sorgten in der Vergangenheit schon des Öfteren für Schlagzeilen. In letzter Zeit war es nun still um das Paar geworden. Nun verkündete Müller auf ihrem Instagram-Account, sie habe "heiße News" für ihre Follower.

Die Wendlers treten OnlyFans bei

Die 21-Jährige und ihr 49-jähriger Mann seien der Social Media Plattform OnlyFans beigetreten. Hier können Nutzer ihren Followern exklusive Bilder und Videos anbieten, die diese gegen Bezahlung ansehen dürfen. Die Seite ist vor allem dafür bekannt, dass ihre Mitglieder dort sexuelle Inhalte mit ihren Fans teilen. Müller erwähnte hierzu in ihrer Instagram-Story: "Erwartet private und intime Momente."