Prinz George wird neun und muss Shorts bald gegen Anzug tauschen

Bis er auf dem britischen Thron sitzt, dürfte noch viel Zeit vergehen. Die Times hat ausgerechnet, dass es locker bis zum Jahr 2072 oder noch länger dauern könnte, bis Prinz George gekrönt wird - sein Vater William hätte dann sein 90. Lebensjahr erreicht. Ob die Monarchie, wie wir sie kennen, bis dahin überhaupt durchhält? Abwarten. Trotzdem stehen für den kleinen George, der am Freitag (22.7.) seinen neunten Geburtstag feiert, schon jetzt große Veränderungen an.

Der wohl bevorstehende Umzug seiner Familie von London ins rund 40 Kilometer entfernte Windsor dürfte für George - wie auch für seine Schwester Charlotte - einen Schulwechsel bedeuten. Bisher gehen beide im Londoner Stadtteil Battersea zur Schule.

Der älteste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate soll schon Probetage an anderen Schulen absolviert haben. Längst laufen die Spekulationen, ob die Familie George nach Abschluss der Volksschule auch nach Eton schickt - also auf die legendäre, elitäre Kaderschmiede in Windsor, die auch Prinz William (40) besuchte.

George erwartet schulische Veränderung

"Es wäre auf jeden Fall keine Überraschung", sagt der Monarchie-Experte von der Universität Bangor, Craig Prescott. "Seit die Royals Internate besuchen, lässt sich ein Muster erkennen, dass Väter ihre Söhne dorthin schicken, wo sie auch selbst hingegangen sind." So besuchte etwa Prinz Charles wie sein Vater Philip das schottische Internat Gordonstoun.

Ein Vorteil von Schulen wie Eton sei, dass sie Erfahrung mit Royals und Schülern ähnlicher Hintergründe hätten, erklärt Prescott. "Ich würde erwarten, dass George dort einfach behandelt wird wie alle anderen Buben auch." Außerdem sei die Schule nahe an dem mutmaßlichen neuen Zuhause der Cambridge-Familie, die sich gen Windsor orientieren, um näher bei der Queen zu sein und mehr Freiheiten zu haben als in London.