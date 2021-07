Spears in Ruhestand: Britneys langjähriger Manager wirft das Handtuch

Der langjährige Manager von Popstar Britney Spears zieht sich zurück: Larry Rudolph begründete diesen Schritt mit der Ankündigung der Sängerin, ihren Beruf nicht mehr ausüben zu wollen.

Britney Spears-Manager kündigt

Rudolph hat gekündigt, nachdem er vor Gericht zugegeben hatte, dass er zweieinhalb Jahre lang nicht mit dem Popstar gesprochen hatte. Der Manager, der seit 1995 für Spears gearbeitet hatte, sagte, er habe die Entscheidung getroffen, nachdem Spears ihre Absicht geäußert hatte, offiziell in den Ruhestand zu gehen bzw. eine unbefristete Pause einzulegen. Es liege in Britneys Interesse, "aus dem Team auszuscheiden, da meine professionellen Dienste nicht mehr benötigt werden", so der langjährige Mitarbeiter der Pop-Prinzessin, der seit 1995 für Spears tätig war.