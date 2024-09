Lana del Rey: Blitz-Hochzeit mit Alligator-Jäger - Ex-Verlobte "schockiert"

Günstig: Del Reys Second-Hand-Brautkleid

Berichten zufolge soll Lana Del Rey ihr Hochzeitskleid bereits Monate, bevor sie diese Woche den Bund fürs Leben schloss, gekauft haben.

Quellen teilten TMZ mit, dass die Sängerin sich im Mai dafür entschieden habe, ihr Kleid bei Vintage Market by Trashy Diva in New Orleans zu kaufen.

Der Laden führt Gewand im Stil der 1920er bis hin zu den Nullerjahren.

Der genaue Preis ihres Hochzeitskleides bleibt unklar. TMZ behauptete jedoch, es sei unwahrscheinlich, dass Del Rey, geborene Elizabeth Woolridge Grant, mehr als 400 US-Dollar ausgegeben hätte.