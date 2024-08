"Seltsamster Männergeschmack": Lana del Reys neue Liebe versetzt Fans in Aufruhr

Kurz darauf wurden die beiden beim Shoppen in London gesichtet und beim gemeinsamen Essen in einem Pub.

Ein Blick auf ihre jeweiligen Social-Media-Seiten verrät, dass sich die beiden schon seit mindestens fünf Jahren kennen. Im März 2019 nahm die Sängerin an einer von Dufrenes Touren teil und veröffentlicht damals auf Social Media ein gemeinsames Foto.

Lana del Reys neue Liebe versetzt Fans in Aufruhr

Fans zeigen wenig begeistert von dem angeblichen neuen Freund der Sängerin. "Ihr Männergeschmack bringt mich immer wieder zum Lachen", schreibt etwa ein Reddit-User unter Schnappschüsse, welche die Sängerin und den Alligator-Jäger beim gemeinsamen Essen zeigen ( zu sehen hier ). "Ich liebe sie, aber sie hat wirklich den seltsamsten Männergeschmack", meint jemand.