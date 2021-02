Lady Gagas Hundesitter angeschossen - zwei Tiere gestohlen

US-Popsängerin Lady Gaga, die sich aktuell für Dreharbeiten in Rom befindet, haben am Mittwoch dramatische Nachrichten erreicht. Ein Angestellter, der am Abend mit ihren Hunden einen Spaziergang machte, soll laut Medienberichten in Los Angeles von zwei Männern angeschossen worden sein.

Zwei der Bulldoggen des Superstars sollen dabei gestohlen worden sein, berichtet unter anderem das Promi-Portal TMZ. Ein drittes Tier sei weggelaufen, habe mittlerweile aber geborgen werden können. Der Angestellte erhole sich derzeit im Krankenhaus.

Täter auf der Flucht

Unklar ist, ob den flüchtigen Tätern bewusst war, dass es sich um Lady Gagas Tiere handelte. Französische Bulldoggen sind sehr gefragt - und teuer. Denkbar wäre demnach, dass der Starfaktor nicht das Hauptmotiv des Überfalls war.