Nicht überraschend, dass sich die heute 38-Jährige von Beginn ihrer Karriere an mit zahlreichen und teils sehr absurden Gerüchten herumschlagen musste. Eines davon hielt sich in den ersten Jahren besonders hartnäckig: Ist Lady Gaga in Wirklichkeit ein Mann? Reagiert und somit dementiert hat Stefani Joanne Angelina Germanotta diese Gerüchte nie. Nun erklärt sie erstmals, wieso.

Gaga wollte Stigma verhindern

In der neuen Netflix-Serie "What’s next? The Future With Bill Gates" erklärt die Sängerin nun erstmals, wieso sie stets Abstand davon nahm, ihr Geschlecht zu erklären bzw. zu kommentieren.

"Ich habe mich nie als Opfer dieser Lüge betrachtet und dachte: Was ist mit einem Kind, dem so etwas vorgeworfen wird und das dann denkt, dass eine öffentliche Person wie ich Scham empfindet?" Indem sie auf Dementis verzichtete, wollte sie verhindern, dass diesem Thema in ein negatives Licht gerückt und ein Stigma verliehen wird.