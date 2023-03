Spektakuläre Royal-Hochzeit: Lady Dianas Nichte hat in Südafrika geheiratet

Wie das britische Hello!-Magazin berichtet, hat Lady Amelia Spencer – die Nichte der verstorbenen Prinzessin Diana – ihren Verlobten Greg Mallett in Südafrika geheiratet.

Lady Amelia Spencer traute sich auf Berggipfel

"Es bedeutet so viel, hier zu heiraten", verriet Lady Amelia Spencer gegenüber Hello!. Die Zeremonie soll auf einem Berggipfel in der Nähe von Kapstadt stattgefunden haben. "Ich bin hier in den letzten 14 Jahren aufgewachsen, wir haben unsere glücklichsten Zeiten als Paar hier erlebt", sagte die 30-Jährige über die spektakuläre Hochzeitslocation.