Als Prinzessin Diana 1991 mit ihrem Mann Charles und ihren Söhnen, William und Harry, nach Kanada reiste, war ihre Ehe bereits unwiederbringlich zerrüttet. Wie auswegslos die Beziehungskrise zu diesem Zeitpunkt bereits gewesen sein dürfte, deuten private Briefe an, die Diana an ihren Freund Dudley Poplak geschrieben hatte und die nun versteigert werden sollen.

"Ich fühle mich extrem isoliert, jetzt mehr als je zuvor, seit ich voraussehen kann, was auf dieses Land und diese Familie zukommt", schrieb Diana an den mit ihr befreundeten Innenarchitekten.

Foto: pps.at

Offenbar hatte Dudley der Prinzessin seine Unterstützung zugesichert. "Du hast keine Ahnung, was mir das bedeutet, weil ich ständig von denen, die um mich sind, missverstanden werde", schrieb Diana an ihren Freund.

Nach außen versuchten die Royals ihre Eheprobleme damals aber noch zu kaschieren. Das zeigt eine Weihnachts-Grußkarte aus dem Jahr 1991, auf denen sich Diana und Charles mit ihren beiden Söhnen als glückliche Familie inszenieren.

FOR SALE: Christmas card sent by Prince Charles and Princess Diana 1991. Offers over 4 figures only please. pic.twitter.com/Fm2B0d7hvy