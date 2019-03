La Toya Jackson: Missbrauchsvorwürfe gegen Vater Joe Jackson

Nicht nur gegen den verstorbenen Popstar Michael Jackson werden zehn Jahre nach seinem Tod in der neuen Dokumentation "Leaving Neverland" erneut mit Missbrauchsvorwürfe laut. Auch die bösen Anschuldigungen gegen seinen Vater Joe Jackson, der 2018 im Alter von 89 Jahrne an Krebs verstorben ist, werden nun von internationalen Medien neu aufgerollt.

Schwere Vorwürfe gegen Joe Jackson

Michaels Schwester La Toya Jackson (62) behauptete bereits vor 30 Jahren, dass sie als Kind von ihrem Vater sexuell missbraucht worden sei. 1991 schilderte sie in ihrer Autobiografie mit dem Titel "Growing Up In The Jackson Family" ihre Kindheit und warf ihrem Vater vor, sie als Elfjährige mehrfach missbraucht zu haben.

Ihre Mutter Katherine Jackson habe von den Übergriffen gewusst, jedoch nichts dagegen unternommen. Die Übergriffe hätten angefangen, als ihre ältere Schwester Robbie von zu Hause ausgezogen war.

"Das war nicht nur eine körperliche Misshandlung, das war auch eine seelische Misshandlung, was sehr verstörend ist – und auch sexueller Missbrauch", behauptete La Toya Jackson damals auch in einem Interview in der Sendung "Live With Regis And Kathie Lee". "Du denkst, du hast etwas Falsches gemacht und hast Angst. Und du bist beschämt. Ich habe mich mein ganzes Leben lang zu sehr geschämt, um darüber zu sprechen."