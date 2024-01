Kylie Jenners und Timothee Chalamets Knutscherei bei Golden Globes geht viral

Die √∂ffentliche Knutscherei zwischen Kylie Jenner und Timothee Chalamet sorgte am Sonntagabend in den sozialen Medien f√ľr Aufregung. Das selten gesehene Paar besuchte zusammen die Golden Globes 2024. Dabei wirkten die beiden so verliebt, als w√ľrden sie das Geschehen um sie herum vergessen.

Jenner und Chalamet: Verliebtes Date bei Golden Globes

Unterschiedlicher könnten sie auf den ersten Blick wohl nicht sein: Reality-Star Kylie Jenner und der gefeierte Nachwuchs-Schauspieler Timothée Chalamet.

