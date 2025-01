Kurz nach Scheidung: Kevin Costners Ex-Frau mit ehemaligem Nachbarn verlobt

Es folgte ein bitterer Streit vor Gericht. Anfang des Jahres wurden Gerüchte laut, wonach Baumgartner in einer neuen Beziehung sein soll.

Jetzt berichtet People, Baumgartner und Connor hätten sogar schon den nächsten Schritt gewagt und sich verlobt. Am 26. Jänner soll Connor ihr einen Heiratsantrag gemacht haben. Das Paar hätte zunächst ein gemeinsames Dinner genossen und wäre dann am Strand von Santa Barbara entlangspaziert.

Baumgartner sei bereits mit Connor zusammen, "seit sie sich von Kevin getrennt hat", erzählte ein Freund der Handtaschendesignerin. "Josh war zunächst nur ein Freund", fügte der Insider hinzu. Christine "hängt gerne mit ihm ab", hieß es ferner. "Er ist ein geschiedener Vater und versteht, was sie durchgemacht hat. Beide lieben das Meer und das Strandleben. Es ist etwas, das Christine glücklich macht."

Insider berichteten, Kevin Costners Ex-Frau sei bereits seit Monaten liiert. Der Finanzier Josh Connor , ein Freund und ehemaliger Nachbar des inzwischen geschiedenen Paares, sei der neue Mann an der Seite der 50-Jährigen, schrieb das Magazin People unter Berufung auf zwei "exklusive Quellen".

"Es fing an zu regnen, also war fast niemand am Strand, als Josh auf die Knie ging", erzählt ein Insider.

Baumgartners Umfeld hätten die Verlobungs-News nicht überrascht, denn angeblich sollen die beiden eine äußerst innige Beziehung führen. "Sie haben Weihnachten zusammen in New York verbracht, wo alles begann", wird eine Quelle zitiert. "Sie sind beide überglücklich und freuen sich auf ihre gemeinsame Zukunft."

Christine Baumgartner hat die Gerüchte um eine Verlobung mit ihrem ehemaligen Nachbarn bisher nicht bestätigt.