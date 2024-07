Kurt-Cobain-Witwe Courtney Love (60): "Wollte immer als Miststück wahrgenommen werden"

Im Alter von 12 Jahren habe sie angefangen, Alkohol zu trinken und nachdem sie von ihrer Schule verwiesen und beim Diebstahl erwischt wurde, landete sie in einer Einrichtung für schwer erziehbare Jugendliche. Aufgrund einer Drogenabhängigkeit befand sie sich auch immer wieder in Entzugskliniken.

Schon während ihrer Kindheit und Jugend hat sich abgezeichnet, dass das Leben von Musikerin und Schauspielerin Courtney Love nicht gerade einfach werden dürfte. Wie ihre Mutter Linda Carroll (80) in ihren Memoiren "Her Mothers Daughter" schreibt, soll Courtney bereits im Alter von vier Jahren von ihrem Vater Hank Harrison (gest. 2022) "Magic Pills" verabreicht bekommen haben.

Heute, Dienstag, feiert Courtney Love ihren 60. Geburtstag und hat bereits 2019 die USA hinter sich gelassen und sich ein neues Leben in London aufgebaut. "Es ist meine Lieblingsstadt und der beste Ort, an dem ich je gelebt habe", erzählte sie gegenüber der britischen Zeitung "The Standard". Dort arbeitet sie als DJane, an neuer Solo-Musik und Filmprojekten. Außerdem schreibt sie an ihrer Autobiografie.

Was sich allerdings nicht so leicht abwaschen lässt, ist der Stempel als Kurt Cobains Witwe, mit dem sie von 1992 bis zum seinem tragischen Selbstmord Anfang April 1994 verheiratet war und die gemeinsame Tochter Frances Bean Cobain (31) hat. "Wenn er jetzt zurückkäme, müsste ich ihn umbringen, für das, was er uns angetan hat."