Courtney Love zollt Kurt Cobain Tribut - 29 Jahre nach seinem Tod

Cobain erschoss sich am 5. April 1994 in seinem Anwesen in Seattle - wohl im Heroinrausch - mit einer Schrotflinte. "It's better to burn out than to fade away" (etwa: Es ist besser, auszubrennen, als zu verblassen) schrieb er in seinem Abschiedsbrief, den es tatsächlich - auf T-Shirts gedruckt - zu kaufen gibt. Nicht lange vor der Tat posierte er mit einer Waffe im Mund, das letzte Nirvana-Album trug den Titel "I Hate Myself And Want To Die" (Ich hasse mich und will sterben).