Frances Bean: Cobain-Tochter dachte, sie erlebt 30. Geburtstag nicht

Frances Bean Cobain ist das einzige Kind des verstorbenen "Nirvana"-Frontmanns Kurt Cobain und "Hole"-S√§ngerin Courtney Love. Am 18. August ist die Promi-Tochter, die als bildende K√ľnstlerin und Model arbeitet, 30 Jahre alt geworden. Anl√§sslich ihres Geburtstages ver√∂ffentlichte sie auf Instagram ein Posting, in dem sie offen √ľber eine schwierige Zeit in ihrem Leben sprach.

Frances Bean Cobain: Emotionale Worte am 30. Geburtstag

"30 !!! Ich habe es geschafft! Ehrlich gesagt war sich die 20-j√§hrige Frances nicht sicher, ob das passieren w√ľrde", schrieb Cobains und Loves Tochter in ihrem Posting, dem sie mehrere Schnappsch√ľsse von sich und ihren Liebsten hinzuf√ľgte.

"Zu dieser Zeit beeinflusste ein intrinsisches Gef√ľhl tiefen Selbsthasses, diktiert von Unsicherheit, destruktiven Bew√§ltigungsmechanismen und mehr Traumata als mein K√∂rper oder mein Gehirn verarbeiten konnte, wie ich mich selbst und die Welt sah: durch eine Linse des Grolls", schrieb Frances Bean, die sich 2021 f√ľr ein Jahr von den sozialen Medien zur√ľckgezogen hatte, √ľber ihre fr√ľheren psychischen Probleme. "In ein Leben gebracht zu werden, das scheinbar so viel Chaos und die Art von Schmerz anzog, die mit Trauer verbunden war, die sich unausweichlich anf√ľhlte", schrieb sie weiter - wohl in Anspielung auf den tragischen Tod ihres Vaters. Frances war gerade ein Jahr alt, als Kurt Cobain im Alter von nur 27 Jahren durch Suizid starb.