Kryptisches Posting: Sinéad O'Connor bangt um ihren Sohn

Die irische Musikerin Sinéad O'Connor sorgt mal wieder mit einem rätselhaften Posting für Schlagzeilen. Die 54-Jährige hat ihre Fans in einem Beitrag auf Twitter gebeten, für ihren jugendlichen Sohn Shane zu beten.

Sinéad O'Connor: "Betet für meinen Sohn"

Die "Nothing Compares to You"-Interpretin schreibt, dass sie einen "schrecklichen Höllen-Tag" hatte. Was geschehen ist, gab sie nicht preis. Dafür bat sie ihre Follower: "Wenn irgendwelche Gebete da draußen frei sind, bitte schenkt sie meinem Sohn Shane. Licht meines Lebens."