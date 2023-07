Kontroverse um Outfit: Nicole Kidman verteidigt knappe Schulmädchen-Uniform

"Ich treffe die zufälligsten und verrücktesten Entscheidungen", führte Nicole Kidman aus. "Ich nenne sie Entscheidungen für Teenager', weil ich einfach nie an die Konsequenzen denke."

"Ein Teil meines Gehirns denkt einfach nicht so", fuhr sie fort. "Ich sage einfach: 'Oh, das werde ich tragen; es erinnert mich an meine Schuluniform.' Oder 'Oh mein Gott, ja, das würde ich gerne tun'".

