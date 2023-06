Kristin Davis will für Cattrall-Parker-Streit keine "Energie verschwenden"

➤ Lesen Sie hier mehr: "Sex and the City"-Star Kristin Davis nach Botox und Fillern "unerbittlich verspottet"

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Cattrall doch in der Nachfolgeserie "And Just Like That..." auftauchen soll - in einem kurzen Gastauftritt. Bereits im März hatte sie in ihrer Rolle als Samantha Jones eine Szene aufgenommen, teilte ein Sprecher von HBO Max dem US-Sender CNN mit.

Die erste Staffel "And Just Like That..." hatte im Dezember 2021 ihre Premiere. Während Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon in ihre Rollen als Carrie, Charlotte und Miranda zurückgekehrt waren, war Cattrall darin merkbar abwesend. Die Geschichte ihrer Figur Samantha wurde dabei in Textnachrichten weitererzählt. In der Serie ist sie von New York nach London gezogen.

➤ Lesen Sie hier mehr: "And Just Like That": Kim Cattrall tritt doch in "Sex and the City"-Nachfolger auf