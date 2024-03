Kristen Stewart und Verlobte Dylan Meyer: "Haben Eizellen einfrieren lassen"

US-Schauspielerin Kristen Stewart und ihre Verlobte, Drehbuchautorin Dylan Meyer, denken eigenen Angaben zufolge über Kinderplanung nach. Im "Not Skinny But Not Fat"-Podcast verriet die 33-jährige Stewart, dass sie sich haben Eizellen entnehmen lassen, um zu einem späteren Zeitpunkt ein Baby zu bekommen. "Wenn wir also loslegen wollen, können wir das", so Stewart, und betont, dass sie sich alle Optionen "offen halten" wollen.