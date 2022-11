Kinderwunsch: Stars, die ihre Erfahrungen mit künstlicher Befruchtung teilten

Hollywoodstar Jennifer Aniston (53) hat in einem Interview zum ersten Mal über ihren unerfüllten Kinderwunsch gesprochen. In ihren Dreißigern und Vierzigern habe sie eine schwere Zeit durchgemacht, sagte sie im Gespräch für die Dezember-Ausgabe des Magazins Allure. "Ich habe versucht, schwanger zu werden. Es war ein schwieriger Weg für mich", erzählte sie. "All die Jahre und Jahre und Jahre der Spekulationen – das war wirklich hart." Aniston ist nur eine von immer mehr prominenten Frauen, die über ihre Erfahrungen mit dem Thema künstliche Befruchtung sprechen.

Prominente und ihr Weg zum Wunschkind