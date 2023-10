Kristen Stewart über ihre Begegnung mit einem Geist: Ich sah diese Dame im Kolonialgewand

Kristen Stewart traf eigenen Angaben zufolge einst auf einen Geist. Über ihre paranormale Begegnung erzählte die US-Schauspielerin in einer kommenden Folge des "Ghosted! By Roz Hernandez"-Podcasts. Das People-Magazin veröffentlichte vorab einen Ausschnitt aus dem Gespräch. Demnach habe sich Stewart in Kanada befunden, um "einen Film über Geister" zu drehen. Etwa 15 Jahre alt sei sie gewesen, als sich Vorfall in einem "sehr alten Hotel" ereignet habe.