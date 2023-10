Joseph Baena (26) wird immer mehr zu Papa "Arnies" Ebenbild

Joseph Baena, Schauspieler, Bodybuilder und Sohn des österreichischen Schauspielers Arnold Schwarzenegger, schaut sich die Disziplin von seinem Vater ab. "Das Wichtigste, was mein Vater mir immer beigebracht hat, war: Mach die Wiederholungen", sagte Baena am Freitag bei der Premiere der sechsten Staffel "X-Faktor: Das Unfassbare" in München. Auffällig: die große Ähnlichkeit von Vater und Sohn.