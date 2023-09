Schuhe verbrannt: Arnold Schwarzeneggers unkonventionelle Erziehungsmethoden

Im Vorfeld der Buchveröffentlichung erzählte Schwarzenegger nun auch von seinen unkonventionellen Erziehungskniffen.

Lektionen fürs Leben

Man müsste seine inzwischen erwachsenen Kinder selbst fragen, wie sie seine Methoden fanden, so "Arnie" im Gespräch mit dem US-People-Magazin. "Sie hätten viele lustige Geschichten parat."

Tochter Katherine etwa habe einst auf die harte Tour lernen müssen, was passiert, wenn sie ihre Schuhe am falschen Ort stehen lässt. Sie habe ihrer dreijährigen Tochter Lyla deshalb bei einem Besuch bei Opa Arnie mitgegeben: "Behalte deine Schuhe an oder räum sie weg, aber lass sie nicht dort vor dem Kamin stehen, denn weißt du, was mein Papa getan hat? Als ich meine Schuhe zweimal dort gelassen habe? Beim dritten Mal hat er sie vor meinen Augen verbrannt und ich weinte."

Kalte Dusche

Als Sohn Patrick neun Jahre alt war, habe Schwarzenegger kurzen Prozess mit Teilen seiner Einrichtung gemacht, weil er sein Bett nicht machen wollte. "Ich öffnete die Tür zum Balkon, hob die Matratze auf und warf sie zusammen mit der Bettwäsche, den Kissen und allem anderen raus. Ich sagte zu ihm: 'Sorge nie dafür, dass jemand anderer dein Zimmer aufzuräumen, deine Dusche putzen oder dein Bett machen muss", so Arnie zu People. "Ich habe dir beigebracht, wie man das macht." Auch Patricks Vorliebe für lange heiße Duschen hieß Schwarzenegger nicht gut. "Fünf Minuten" habe er seinem Sohn erlaubt. Patrick habe sich nur kurz an die Vorgabe gehalten.

"In München gibt es Duschen mit Zeitschaltuhren, in die die Leute für warmes Wasser Geld stecken. Ist der Betrag aufgebraucht, kommt kaltes Wasser heraus. Ich sagte: 'Ich werde mir so eine besorgen', und genau das tat sich", erzählt Schwarzenegger. "Als Patrick dann unter der Dusche pfiff und sang und dachte, Papa wäre nicht da, kam plötzlich der kalte Guss. Und plötzlich hörten wir unten den Schrei." Inzwischen kann der Nachwuchs wohl darüber lachen. Die Geschichten von damals seien "legendär".

