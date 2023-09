Neue Details: Schwarzenegger wäre bei Herz-OP fast gestorben

Alleine hätte es Schwarzenegger dennoch nicht geschafft, wie er betont: "Sie mussten mich anfeuern und jeden Schritt, den ich tat, laut zählen. Ich habe es jeden Tag gemacht. Und jedes Mal kamen alle vorbei. Diese Unterstützung war so wichtig, weil wir nicht alles selbst machen können!“

Eine große Motivation gab es für den Actionhelden, denn all das geschah nur wenige Monate bevor die Dreharbeiten zu "Terminator: Dark Fate" starteten. "Ich musste wieder in Form kommen", so Schwarzenegger. Und das hat er geschafft.