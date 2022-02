Krankenhaus: Sorge um Komikerin Chelsea Handler

"Hallo an alle. Es tut mir so leid, dass ich meine Shows heute Abend in Portland und meine Show in Eugene absagen musste ", begann die 46-Jährige in einem Video, das von ihrem Krankenhausbett aus gedreht wurde. "Ich hatte einen Schrecken im Krankenhaus, aber ich habe kein COVID, und mir geht es gut, aber ich musste meine Shows verschieben", teilte sie ihren Fans auf der Social Media Plattform mit. Zum Schluss witzelte sie mit einem Schmunzeln: "Und ich bin nicht schwanger."

Chelsea Handler wieder zu Hause

Genauere Informationen darüber, weshalb sie medizinische Behandlung benötigte, gab Handler nicht. Am Montag dürfte sie aber wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden sein und sich zu Hause befunden haben. In einer weiteren Instagram-Story bedankte sie sich bei den zuständigen Ärzten: "Ich möchte mich bei allen Ärzten bedanken, die sich so gut um mich gekümmert haben. Ich werde mich jetzt ausruhen und dann melde ich mich zurück."