Kompletter Karriere-Neustart für Kate Moss

Es ist eine Umschulung der etwas anderen Art. Topmodel Kate Moss macht aktuell eine "Ausbildung" zur Tätowiererin, berichtete das Promiportal Page Six unter Berufung auf einen langjährigen Freund des Topmodels. Daniel Casone ist selbst erfolgreich in dem Bereich tätig. Er verriet, dass Moss ihn gebeten habe, sie zu zu trainieren - und ihm bereits selbst ein Bild für die Ewigkeit verpasst habe. "Sie sagte, sie wolle von mir das Tätowieren lernen, damit wir nach Glastonbury gehen können, um Leute zu stechen. Sie rief mich für einen Tattootermin an, und am Ende tätowierte sie mich auch. Es wurden ein (Schriftzug) 'Kate' und ein Herz auf meinem Arm", enthüllte er.

Versuchskaninchen Casone

Gegenüber dem Sunday Mirror musste Casone aber gestehen, dass Moss "nicht wirklich wusste", was sie tat, als man ihr die Tattoo-Maschine in die Hand drückte. "Es war ziemlich schmerzhaft."