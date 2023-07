Körperspracheexpertin: König Charles ungeduldig bei 2. Krönung in Schottland

Zwei Monate nach seiner Krönung in London hat Charles III. auch in Schottland die Kronjuwelen überreicht bekommen. Bei einer feierlichen Zeremonie in der St.-Giles-Kathedrale in Edinburgh erhielt der Monarch am Mittwoch die "Honours of Scotland" - Krone, Zepter und Staatsschwert. An dem Gottesdienst nahmen auch Charles' ältester Sohn William und seine Frau Kate sowie weitere Mitglieder der königlichen Familie teil.

Laut der britischen Körpersprache-Expertin Judi James wirkten die Royals generell entspannter als beim großen Gottesdienst im Mai. Charles habe zwischenzeitlich allerdings ungeduldig gewirkt.

Charles ungeduldig, Camilla nervös

Der Zeitung Mirror sagte James: "Es schien eine ruhigere Zeremonie für Charles zu sein, der sich das Rampenlicht mit Camilla, William und Kate teilte. Er strahlte weniger Anspannung und Angst aus als bei seiner eigentlichen Krönung." Außerdem habe er "die meiste Zeit ein warmes, strahlendes Lächeln auf den Lippen" gehabt.

Schnelle Handbewegungen in Richtung von Camilla bei der Ankunft an der Kathedrale hätten aber auf Ungeduld hingewiesen, so James. Daneben habe er sich - "mit charakteristisch gespitzten Brauen" - vergewissert, dass seine Frau sicher aus dem Auto aussteigt. "Seine Besorgnis schien berechtigt, da Camilla tatsächlich nervös wirkte. Im Gegensatz zu Kate fehlte ihr die Fähigkeit, während des Gottesdienstes eine ruhige Haltung einzunehmen, und ihre ständigen Griffe in ihr Haar oder auf die weiße Feder ihres Hutes waren beruhigende Rituale, die auf innere Unruhe hinwiesen."