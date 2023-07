Die besten Fotos von König Charles' 2. Krönung in Schottland

Zwei Monate nach seiner prunkvollen Krönung in London ist der britische König Charles III. bei einem prunkvollen Gottesdienst in Schottland geehrt worden. Dem 74-Jährigen wurden am Mittwoch in Edinburgh symbolisch die schottischen Kronjuwelen präsentiert. Seine Frau Königin Camilla begleitete ihn. Die besten Fotos der "zweiten Krönung" sehen Sie in der folgenden Bildergalerie zum Durchklicken: