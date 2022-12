Körpersprache-Expertin: Was typische Kate-Geste über ihre Herkunft verrät

Ein jeder hat so seine Angewohnheiten. So auch Prinzessin Kate. Obwohl sie schon seit Jahren fixes Bestandteil der Royal Family ist und sich auch geflissentlich an das Protokoll hält, gäbe es eine für sie typisches Merkmal, welches laut einer Körpersprache-Expertin nach wie vor auf Catherines bürgerliche Herkunft hindeutet.

Kate brach mit Frisur-Vorschrift der Firma

Körpersprache-Expertin Judi James ist aufgefallen, dass sich die Prinzessin von Wales mit einem nicht unwesentlichen Detail von den meisten anderen weiblichen Royals unterscheidet. Während weiblichen Royals ihre Haare zumeist kurz oder zumindest hochgesteckt tragen, hat die frühere Kate Middleton ihre lange Mähne behalten. Zudem trägt Kate ihre Haare im Gegensatz zu anderen Royals vorwiegend offen.