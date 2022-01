Königin Margrethe: Feierlichkeiten zum 50. Thronjubiläum wegen Corona verschoben

Erst der 80. Geburtstag mitten im ersten Lockdown der Corona-Krise, jetzt das 50. Thronjubiläum in Zeiten rekordhoher Neuinfektionszahlen und der Omikron-Welle: Es scheint, als wolle die Pandemie der dänischen Königin Margrethe II. regelmäßig das Feiern verderben. Wie schon beim runden Geburtstag im April 2020 können auch die großen Feierlichkeiten rund um ihr Jubiläum nicht wie geplant stattfinden.

Königin Margrethe von Dänemark: 50 Jahre auf dem Thron

Die 81 Jahre alte Monarchin - immerhin mit einer Thronerfahrung ausgestattet, die in Europa nur von Queen Elizabeth II. (95) getoppt wird - nimmt es mit Pragmatismus und Gelassenheit.

An diesem Freitag (14. Jänner) ist es 50 Jahre her, dass Margrethe nach dem Tod ihres Vaters Frederik IX. den dänischen Thron bestiegen hat. Erst eine Verfassungsänderung in ihrer Jugendzeit hatte dafür die Grundlage geschaffen. Seitdem hat sich Margrethe den Ruf einer zuverlässigen, pragmatischen und manchmal auch unkonventionellen Landesmutter erarbeitet. Sie ist eine kreative Seele, die Kostüme, Bühnenbilder und anderes entworfen hat.

Das 50. Thronjubiläum der Königin wäre zweifellos ein großes Fest in den dänischen Nationalfarben Rot-Weiß wert. Doch das Coronavirus hält die Welt - und damit auch Dänemark - weiter fest im Griff, diesmal in Form der Omikron-Variante. Dänemark mit seinen knapp sechs Millionen Einwohnern verzeichnet immer neue Rekordwerte bei den Neuinfektionen, die Inzidenz ist um ein Vielfaches höher als in Österreich.

Eine große Party? Das wäre in diesen Zeiten das falsche Signal. Schon vor Weihnachten entschloss sich das Königshaus, die großen Festlichkeiten zum Jubiläum coronabedingt zu verschieben. Vor allem am Wochenende nach dem eigentlichen Jubiläumstag waren feierliche Momente geplant gewesen - all das ist nun erstmal auf Eis gelegt.

Ihre Majestät wünsche sich jedoch weiter eine festliche Feier, an der die Däninnen und Dänen teilnehmen könnten, hieß es vom Hof. Margrethe beschloss deshalb, den Großteil der geplanten Veranstaltungen auf den Spätsommer zu verlegen. Für den eigentlichen Jubiläumstag am Freitag sind zumindest Termine mit der Regierung und im Parlament sowie eine Kranzniederlegung für ihren Vater im Dom von Roskilde geplant. Immer an ihrer Seite wird dabei Thronfolger Kronprinz Frederik (53) sein.