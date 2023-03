König Charles von Harrys jüngstem Schachzug vor den Kopf gestoßen

Charles & William meiden Harry

Laut Telegraph wird nicht erwartet, dass sich Harry mit seinem Vater treffen könnte, während er in Großbritannien ist. Der König sei "beschäftigt", heißt es. Charles sei derzeit weder in London noch im nahen Windsor. Obwohl er über Harrys Ankunft in England informiert wurde, soll er es vorgezogen haben, in seinem Haus in Gloucestershire, Highgrove, zu bleiben, so der Express. Am Mittwoch bricht der Monarch zu einem Staatsbesuch nach Deutschland auf. Auch ein Treffen mit William sei unwahrscheinlich, hieß es. Der Thronfolger sowie Ehefrau Prinzessin Kate und ihre drei Kinder seien wegen der Osterferien ebenfalls nicht in Windsor.

Das Vorverfahren ist bis Donnerstag angesetzt, mit einer Entscheidung über den Fortgang wird aber erst zu einem späteren Zeitpunkt gerechnet. Prinz Harry, der sich vor etwa drei Jahren vom engeren Kreis des Königshauses losgesagt hat, lebt inzwischen mit seiner Frau Meghan (41) und seinen Kindern Prinz Archie (3) und Prinzessin Lilibet (1) im US-Bundesstaat Kalifornien.