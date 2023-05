König Charles' Künstlerkarriere in Prinzenzeiten

Die gesellschaftspolitischen Interventionen und Weckrufe sind allerdings nicht das Einzige, das sich in der Bibliografie des Neo-Königs findet. 1980 wurde sein Kinderbuch "The Old Man of Lochnagar" veröffentlicht. Das Werk über einen in einer Höhle hausenden Alten wurde später auch in einen Animationsfilm und ein Musical transformiert. Auch Literatenkollegen zollte der damalige Prince of Wales seinen Respekt, gab er doch 1995 seine persönlichen Favoriten aus dem Œuvre Shakespeares heraus. Und er sprach als Hördatei zum Tag der Dichtung das Gedicht "Fern Hill" von Dylan Thomas ein.

