König Charles kommt nach Deutschland: Alle Infos

Wenn er in einer Woche mit Ehefrau Camilla vom 29. bis 31. März in Deutschland zum Staatsbesuch erwartet wird, dürften wieder Bilder entstehen, die im Rückblick historisch sein werden ("Weißt du noch damals, als der Charles..."). Stationen sind Berlin, Brandenburg und Hamburg, zuvor ist das Paar in Frankreich.

Besuch noch vor Krönung

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von einer großen Freude: Er wisse die Reise umso mehr zu schätzen, als der König sich entschlossen habe, noch vor seiner Krönung nach Deutschland zu kommen. Diese Zeremonie ist nämlich erst für den 6. Mai in London geplant. Auch wenn manche mit den Augen rollen - in Deutschland dürften dann Zehntausende Menschen vorm Fernseher sitzen.

Dass Auslandsreisen der königlichen Familie interessante Bilder produzieren, lässt sich anhand der letzten Jahrzehnte nachverfolgen. Charles hat schon im Münchner Hofbräuhaus getanzt, einen Hahn im Arm gehalten, die Ostseeinsel Vilm kennengelernt, die Berliner Museumsinsel besucht und in Brandenburg einen Geburtstag verbracht.

Deutsche Verwandte

Nach Angaben der britischen Botschaft war Charles rund 30-mal offiziell in Deutschland, hinzu kamen private Besuche. Schon als 13-Jähriger begleitete er seinen Vater Prinz Philip nach Frankfurt, um von dort aus Verwandtschaft zu besuchen. Sie hätten den Flug "mit einer viermotorigen privatmaschine der koenigin von england zurueckgelegt", schrieb die Deutsche Presse-Agentur im April 1962.

Das Verhältnis des Königs zu Deutschland ist eng, wie auch seine Biografin Catherine Mayer im dpa-Gespräch betont. So zeige Charles viel Interesse an Homöopathie, die aus Deutschland nach Großbritannien kam, sowie an der Balance von menschlicher Gesundheit und Natur - Stichwort Trimm-dich-Pfade - und deutschen Philosophen. "Die Vorstellung, draußen in der Natur zu sein, die Vorstellung, dass das wichtig für die Seele und den Geist ist, das sind wahrhaftig keine britischen Ideen", sagt Mayer. "Charles hat sich auf eine Weise mit der deutschen Kultur auseinandergesetzt, wie es vermutlich wenige seiner Landsleute getan haben."

Nicht zuletzt hat die Royal Family auch deutsche Wurzeln: So stammt die väterliche Linie vom Haus Battenberg ab. Die britischen Verwandten anglisierten 1917 wegen der Feindschaft zu Deutschland im Ersten Weltkrieg den Namen zu Mountbatten. "Um Witze über die Royals zu machen, nutzen einige Briten antideutschen Humor und sprechen über die Royals als Deutsche", erzählt Biografin Mayer.

Partnerschaft stärken

Charles ist durchaus sprachgewandt. Zum Volkstrauertag 2020 sprach er anfangs im deutschen Bundestag auf Deutsch und ging dann auf Englisch auf die Geschichte Berlins ein. Die Stadt erinnere daran, dass die "Schicksale aller Europäer" seit Jahrhunderten verflochten seien. Charles beschwor die Partnerschaft zwischen Großbritannien und Deutschland. Die Wahl seiner ersten Auslandsreiseziele Frankreich und Deutschland gilt als starkes Zeichen. Wobei Mayer betont, dass für die Auswahl die britische Regierung zuständig sei. Premierminister Rishi Sunak will die Beziehungen zur EU verbessern, die nach dem Brexit und unter Ex-Regierungschef Boris Johnson gelitten hatten.