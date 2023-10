König Charles im Flugzeug: "Beim Lesen sieht er wie seine Mutter aus"

Für die rund 13 Millionen Followerinnen und Follower des offiziellen Accounts der Royal Family auf Instagram gab es einen Einblick in die Reise des Königs und der Königsgemahlin. In einem kurzen Video sind die beiden im Flugzeug in Unterlagen vertieft zu sehen. In den Kommentaren sind sich Fans und Kritiker uneinig, ob sich das Paar in einem Privatjet oder einem Linienflug befindet. Einem Follower fällt auf: "Charles sieht beim Lesen wie seine Mutter aus." "Stimmt, ich sehe es auch", pflichtet ein weiterer bei. Sehen Sie hier den Clip: