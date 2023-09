König Charles in Frankreich: Warum er kommt, was er macht + Tabuthemen

Da zu einem Staatsbesuch immer auch ein Abstecher in eine andere Stadt gehört, reisen Charles und Camilla am Freitag nach Bordeaux weiter. Auch dort treten sie in die Fußstapfen von Elizabeth II., die 1992 die Stadt besucht hatte. Das Königspaar will unter anderem ein Bio-Weingut besuchen und sich über die Aufforstung nach den schlimmen Waldbränden im vergangenen Jahr informieren.

In der Gegend um Bordeaux leben traditionell viele Briten und Britinnen. Nicht alle freuen sich über den Besuch des Monarchen. "Ein unglaublicher Anachronismus in einem demokratischen Land", meint Andy Smith, Vorsitzender des lokalen Cricket-Clubs.

Symbolik im Vordergrund, "Tabu" Konflikte wohl ausgespart

Nach offizieller Darstellung soll der Besuch die gemeinsame Geschichte und die gemeinsamen Werte der beiden Staaten feiern. Dabei stehe die Zusammenarbeit beim Schutz der Artenvielfalt und beim Klimaschutz, aber auch bei Sicherheit und Verteidigung im Vordergrund, hieß es in der britischen Botschaft.

Dauer-Konfliktthemen wie etwa der Umgang mit den Migranten, die in Schlauchbooten den Ärmelkanal durchqueren, dürften bei dem Besuch kaum angesprochen werden. Die französischen Behörden kündigten kürzlich den Einsatz von bis zu 76 Kameras an Drohnen und Hubschraubern an, um die nordfranzösische Küste zu überwachen.