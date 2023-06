König Charles III. nimmt zu Pferde an seiner Geburtstagsparade teil

Der britische König Charles III. steigt am Samstag aufs Pferd, um zum ersten Mal als Monarch an der Parade zur Feier seines Geburtstags teilzunehmen. Wie der Buckingham-Palast am Montag mitteilte, wird der 74-Jährige als Oberbefehlshaber der königlichen Garde hoch zu Ross an der Parade "Trooping the Colour" in London teilnehmen.