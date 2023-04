König Charles' schwierige Entscheidung über Sohn von Williams vermeintlicher Affäre

Die Ehrenpagen sind Teil der Prozession und übernehmen verschiedene kleinere Aufgaben. Einer der Ehrenpagen bei der Krönung von Queen Elizabeth II vor 70 Jahren, der Duke von Devonshire, erzählte in einem Interview mit der Webseite Sotheby's von seinem damaligen Outfit - einem blassgelben Gehrock mit blauen Manschetten, weißen Seidenstrümpfen mit Strumpfband ("von dem ich Angst hatte, dass meine Schulfreunde es entdecken würden"), schwarzen Pumps mit Absätzen und einem Degen am Gürtel. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Ehrenpagen bei der Krönung von Charles (74) und Camilla (75) in der Westminster Abbey eine ähnliche Bekleidung tragen werden.