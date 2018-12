Knallharte Verhandlungen: Jolie fordert mehr Geld von Pitt

"Jetzt ist Brad total gestresst, weil er Angst hat, dass seine Ex ihre Pläne ändert und er dann wieder alleine dasteht", behauptet ein Insider. "Er ist sauer, dass Angie überhaupt darüber nachdenkt", so die Quelle weiter. "Früher haben sie Weihnachten gemeinsam in ihrem französischen Anwesen Chateau Miraval verbracht, einen Christbaum zusammen ausgesucht und einen Koch engagiert, der ihnen ein ganz besonderes Weihnachtsmenü zusammengestellt hat. Jetzt fühlt sich Brad alleine gelassen."