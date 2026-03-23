Knallhart-Training für neuen Film "Prima": Nicola Peltz' Kampf um Anerkennung

Bereits als Kind stand Nicola Peltz als Model vor der Kamera und auf der Bühne. Mit zwölf Jahren soll Nicola ihre Mutter davon überzeugt haben, einen eigenen Manager für sie anzuheuern. Im Alter von 13 Jahren trat sie erstmals im Manhattan Theatre Club auf. Die große Karriere in Hollywood blieb bisher jedoch aus - auch wenn die 31-Jährige ehrgeizig um Anerkennung im Filmbusiness zu kämpfen scheint.

Nicola Peltz: Scharfe Kritik für Regiedebüt "Lola" Ihr letzter Film "Lola" (auch bekannt als Lola James) - geschrieben, inszeniert und gespielt von der Milliardärstochter - wurde 2024 in den USA veröffentlicht. Kritiker konnte Peltz mit ihrem Regiedebüt allerdings nicht überzeugen. Auf Social Media wurde ihr unter anderem vorgeworfen, abgehoben zu sein. "Oh mein Gott, eine Milliardärin, die ein armes Mädchen verkörpert", hieß es auf Instagram. "Ich wünschte, reiche Leute wie du würden davon Abstand nehmen, Geschichten wie diese zu erzählen", warft ein User der Ehefrau von Brooklyn Beckham vor. "Du hast keine Ahnung, wie die Realität dieser Figur aussieht."

Peltz' intensives Training für Ballerina-Film "Prima" Nun feilt Nicola Peltz abermals an einer potenziellen Möglichkeit, ihre Karriere in Schwung zu bringen. Im Indie-Drama "Prima" übernimmt sie an der Seite von Oscar-Preisträgerin Faye Dunaway die Hauptrolle der Ballerina Margo. "Im Laufe der Ereignisse beginnt Margo zu hinterfragen, ob die Entscheidungen, die sie im Leben trifft, am Ende wirklich den Wert haben – eine Frage, mit der sich viele auseinandersetzen, da schwierige Entscheidungen das Leben verändern können", lautet die Inhaltsangabe zu dem neuen Streifen laut Daily Mail. Wie einst Natalie Portman und Mila Kunis für "Black Swan", soll sich Peltz einer strengen Diät und einem intensiven Trainingsprogramm unterzogen und vier Monate rigoroses Balletttraining absolviert haben, um ihre Rolle zu verkörpern. Neben ihrer Tanzvorbereitung trainierte sie auch intensiv im Fitnessstudio. Die dadurch erlangte körperliche Veränderung ist ihr anzumerken: Berichten zufolge soll ihr Gewicht auf unter 45 Kilogramm gesunken sein.

"Sie hat für ihre Rolle in 'Prima', in der sie eine Primaballerina verkörpert, eine körperliche Transformation durchgemacht und ein intensives Trainingsprogramm absolviert", erklärte im Jänner ein Produktionsinsider gegenüber People. Peltz soll sich aus eigenem Antrieb für den Gewichtsverlust entschieden und die Verwendung von Abnehmspritzen wie Ozempic ausgeschlossen haben. Eine Quelle sagte gegenüber der Sun: "Nicola war sehr darauf bedacht, für diese Rolle alles perfekt zu machen, und das beweist ihre Entschlossenheit und ihren Einsatz." "Sie hätte niemals eine Abnehmspritze genommen und hat die ganze Arbeit selbst erledigt", betonte der Insider und stellte in Anspielung auf die familieninternen Streitigkeiten im Beckham-Clan klar: "Es gab Spekulationen darüber, warum sie abgenommen hatte, insbesondere angesichts der jüngsten Ereignisse in ihrem Privatleben, aber jetzt ergibt alles Sinn." Nicola Peltz zeigt, wie hart sie für neuen Film arbeitet Ob es Nicola Peltz gelingen wird, durch "Prima" als Schauspielerin ernster genommen zu werden, wird sich erst zeigen. Ihrem jüngsten Instagram-Posting ist aber zu entnehmen, dass sie der Welt zeigen möchte, wie hart sie das Filmprojekt arbeitet. Sie veröffentlichte ein Foto, auf dem sie neben ihrem Handy eingeschlafen zu sein scheint. Das Display des Smartphones zeigt 3:35 Uhr morgens an. "Habe im Schneideraum übernachtet", schrieb sie dazu.