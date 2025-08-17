Mila Kunis packt über Höllenqualen bei Dreh von "Back Swan" aus

Darren Aronofskys "Black Swan" gab Schauspielerin Mila Kunis die Möglichkeit, ihr schauspielerisches Talent unter Beweis zu stellen. In dem Film konnte Kunis an der Seite von Natalie Portman erstmals ihre Seite als ernstzunehmende Charakterdarstellerin zeigen. Die Vorbereitungen darauf waren aber mit einem knallharten Training und einer gefährlichen Abnehm-Kur verbunden, die den Körper der gebürtigen Ukrainerin für immer verändern sollte. So hart trainierte Mila Kunis für "Black Swan" Darauf, wie anstrengend das Training sein würde, war sie eigenen Angaben zufolge nicht vorbereitet. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass sie für ihre Rolle buchstäblich ihre gesamte Anatomie verändern musste, hatte Kunis 2023 erzählt. "Es ist die körperlich anstrengendste Sache, die ich je in meinem Leben gemacht habe", sagte Kunis damals gegenüber Coming Soon. "Mir war nicht klar, was man seinem Körper antun muss, um wie eine Ballerina auszusehen und wie eine Ballerina zu gehen", erzählte sie. "Das ist das Verrückteste, was ich je in meinem Leben getan habe."

Um für die Rolle fit zu werden, trainierte Kunis damals mit Ballerina Alexandra Blacker. Diese verriet gegenüber Backstage, dass die Schauspielerin neben dem Balletttraining auch alle möglichen anderen Workouts machen musste, darunter Pilates, Radfahren und Fitness-Cross-Training.



"Sie musste viel Gewicht verlieren – nicht, dass sie nicht von Anfang an schlank gewesen wäre", sagte Blacker. "Aber für den Film musste sie extrem dünn sein." Die 1,63 Meter große Kunis nahm mit einer gefährlichen Diät für die Filmrolle ab, bei der sie Kette rauchte und nur 1.200 Kalorien täglich zu sich nahm, bis sie sich schließlich auf 43 Kilo heruntergehungert hatte.