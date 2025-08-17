Mila Kunis packt über Höllenqualen bei Dreh von "Back Swan" aus
Darren Aronofskys "Black Swan" gab Schauspielerin Mila Kunis die Möglichkeit, ihr schauspielerisches Talent unter Beweis zu stellen. In dem Film konnte Kunis an der Seite von Natalie Portman erstmals ihre Seite als ernstzunehmende Charakterdarstellerin zeigen. Die Vorbereitungen darauf waren aber mit einem knallharten Training und einer gefährlichen Abnehm-Kur verbunden, die den Körper der gebürtigen Ukrainerin für immer verändern sollte.
So hart trainierte Mila Kunis für "Black Swan"
Darauf, wie anstrengend das Training sein würde, war sie eigenen Angaben zufolge nicht vorbereitet. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass sie für ihre Rolle buchstäblich ihre gesamte Anatomie verändern musste, hatte Kunis 2023 erzählt.
"Es ist die körperlich anstrengendste Sache, die ich je in meinem Leben gemacht habe", sagte Kunis damals gegenüber Coming Soon. "Mir war nicht klar, was man seinem Körper antun muss, um wie eine Ballerina auszusehen und wie eine Ballerina zu gehen", erzählte sie. "Das ist das Verrückteste, was ich je in meinem Leben getan habe."
Um für die Rolle fit zu werden, trainierte Kunis damals mit Ballerina Alexandra Blacker. Diese verriet gegenüber Backstage, dass die Schauspielerin neben dem Balletttraining auch alle möglichen anderen Workouts machen musste, darunter Pilates, Radfahren und Fitness-Cross-Training.
"Sie musste viel Gewicht verlieren – nicht, dass sie nicht von Anfang an schlank gewesen wäre", sagte Blacker. "Aber für den Film musste sie extrem dünn sein."
Die 1,63 Meter große Kunis nahm mit einer gefährlichen Diät für die Filmrolle ab, bei der sie Kette rauchte und nur 1.200 Kalorien täglich zu sich nahm, bis sie sich schließlich auf 43 Kilo heruntergehungert hatte.
"Viel Brühe getrunken und zwölf Stunden am Tag getanzt"
"Meine Vorbereitung bestand aus viel Tanzen und sehr wenig Essen – ich weiß, man sollte das nicht sagen, aber es ist die Wahrheit", erzählte die Schauspielerin jetzt der Vogue in einem neuen, gemeinsamen Interview mit ihrer früheren Filmpartnerin Natalie Portman.
"Ich habe viel Brühe getrunken und zwölf Stunden am Tag getanzt", fügte die Ehefrau von Ashton Kutcher hinzu.
Die körperlichen Auswirkungen der Ballettsequenzen waren verheerend. "Wir drehten stundenlang diese Tanzszenen, und ich hatte überall blaue Flecken an den Rippen, nur weil ich immer wieder hochgehoben wurde", erinnerte sie sich. "Außerdem habe ich mir ziemlich früh in der Produktion die Schulter ausgerenkt und dachte, ich wäre völlig aufgeschmissen, aber Darren schickte mich zu einem Akupunkteur, und irgendwie kam ich wieder ganz gesund davon."
Figur nachhaltig verändert
Binnen kürzester Zeit nahm sie damals knapp zehn Kilo ab
"Du hast nur Knochen gesehen. Es sah ekelhaft aus, aber auf Fotos und im Film sah es fantastisch aus. Es hat fünf Monate gedauert, bis ich abgenommen habe", hatte sie diesbezüglich 2023 erzählt. Nach der Radikaldiät und dem Knallhart-Training war ihr Körper nie wieder derselbe - auch wenn Kunis nach den Dreharbeiten wieder ihr Normalgewicht erreicht und zwei Kinder geboren hat.
Gegenüber Harper's Bazaar gab Mila Kunis später an, dass sich ihre Figur durch den rapiden Gewichtsverlust nachhaltig verändert hat. "Meine Figur ist anders. Als ich auf 43 Kilo abnahm, hatte ich Muskeln, wie ein kleines Backsteinhaus, aber nur Haut und Knochen. Als ich wieder zugenommen hatte, nahm ich an völlig anderen Stellen [meines Körpers] zu." "Das ganze Gewicht (...) verlagerte sich auf meine seitliche Hüfte, meinen Bauch", fügte sie hinzu.
