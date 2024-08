Klage: David Copperfield ließ 7-Millionen-Penthouse verwahrlost zurück

David Copperfield soll seine Wohnung in Manhattan in Trümmern zurückgelassen haben. Die Struktur des gesamten Gebäudes soll gefährdet sein.

Er ist einer der bekanntesten Zauberkünstler der Welt: In den 1970er Jahren wurde David Copperfield durch zahlreiche TV-Auftritte als Illusionist bekannt. Es folgte eine fulminante Karriere. Copperfield tritt jährlich in bis zu 600 Live-Shows in aller Welt auf und hat so viele Tickets wie kein anderer Solokünstler verkauft.

Seit einiger Zeit macht Copperfield aber eher mit Negativ-Schlagzeilen von sich reden, die an seinem Image kratzen.

Copperfield: Penthouse in Trümmern zurückgelassen Mehr als ein Dutzend Frauen werfen dem US-Zauberkünstler sexuelles Fehlverhalten vor. Die Übergriffe sollen über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten stattgefunden haben, wie die US-Ausgabe des britischen Guardian im Mai berichtete. Einige der Frauen geben demnach an, zum Zeitpunkt der Vorfälle unter 18 Jahre alt gewesen zu sein. Drei Frauen werfen Copperfield vor, sie vor dem Sex unter Drogen gesetzt zu haben. Der Guardian beruft sich auf Interviews mit mehr als hundert Menschen sowie auf Polizei- und Gerichtsakten. Die Vorwürfe beziehen sich demnach auf einen Zeitraum von Ende der 1980er-Jahre bis 2014. Alle Frauen gaben demnach an, Copperfield durch seine Arbeit kennengelernt zu haben.

Copperfields Anwälte wiesen die Vorwürfe zurück und teilten dem Guardian mit, Copperfield habe sich "niemals unangemessen gegenüber jemandem verhalten, geschweige denn gegenüber Minderjährigen". Vorwürfe gegen den 67-Jährigen gab es erstmals 2018. Damals hatte eine Frau namens Brittney Lewis angegeben, Copperfield habe sie 30 Jahre zuvor unter Drogen gesetzt und dann sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Copperfield wies auch diesen Vorwurf zurück. Nun wurde Copperfield auch wegen Zerstörung und Vernachlässigung eines Sieben-Millionen-Dollar-Penthouses verklagt. Wie die Immobilien-Plattform realtor.com berichtet, soll er den Ruf eines nachlässigen Nachbarn haben, der sein schickes Penthouse in Manhattan in Trümmern zurückgelassen hat.

Die angerichtete Verwüstung soll dermaßen schlimm sein, dass die strukturelle Integrität des Gebäudes gefährdet sei, behauptet die Hausverwaltung des Illusionisten in einer neuen Klage über 2,5 Millionen US-Dollar. Ein Großteil des Schadens sei auf Copperfields eigene Vernachlässigung der Wohnung zurückzuführen. So hätten etwa "illegale und ineffektive" Plastikleitungen dazu geführt, dass sein Pool auf dem Dach im Jahr 2015 geplatzt ist und zerstörerische Wasserströme in Wohnungen 30 Stockwerke tiefer flossen. Im vergangenen Dezember sei ein Ventil in seinem Apartment kaputtgegangen und habe weitere Überschwemmungen der Aufzugsschächte, Flure und in anderen Eigentumswohnungen verursacht, heißt es in einer eingereichten Klage des Obersten Gerichtshofs von Manhattan. Fotos zeigen die verwüstete Wohnung, welche Copperfield 1997 für 7,4 Millionen US-Dollar gekauft haben soll, darunter Bilder von Wänden, von denen die Farbe abblättert, fleckige Böden und Decken, die zu bröckeln und einzustürzen scheinen (zu sehen hier).

Den 55-stöckigen Luxuskomplex in der East 57th Street soll Copperfield 2018 Hals über Kopf verlassen haben. "Statt sicher und geordnet auszuziehen, hat Copperfield die Einheit zerstört", heißt es in der Klage. "Seitdem hat Copperfield zugelassen, dass die Einheit in einen völlig desolaten Zustand verfällt."